Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzay yolculuğuna başladı | Video 09.07.2024 | 08:49 Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı yörüngeye taşıyan Falcon 9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk mühendislerce üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzay yolculuğuna başladı. Uyduyu yörüngeye taşıyan Space X firmasına ait Falcon 9 roketi, hava koşulları nedeniyle yaşanan 2 saat 10 dakikalık gecikmenin ardından Türkiye saati ile 02.30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yaklaşık 36 dakika sürecek bir yolculukla 300 kilometrelik irtifaya roketle taşınacak uydunun, daha sonra roketten ayrılarak 70 dakikada geçici yörüngesine ulaşacağı açıklandı. 42 derecedeki asıl yörüngesine yerleşmesi 10 ila 15 gün sürecek uydunun yaklaşık 1 ay içerisinde de aktif hale geleceği bildirildi.

"ÖNCÜ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Türksat 6A Fırlatma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22 yılda sıfırdan dev bir AR-GE sistemi inşa ettiklerini vurgulayarak, "İnovasyon odaklı projeler hayata geçiriliyor. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu anlayışın işaret fişeğinin savunma sanayiindeki atılımlarla birlikte atıldığını kaydeden Kacır, "Sektördeki yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık" dedi.

"ÜLKEMİZİ UZAY ALANINDA ADIM ADIM İLERİYE TAŞIYORUZ"

Benzer bir fırsat penceresini uzay teknolojileri alanında gördüklerini ifade eden Kacır, fırlatma maliyetlerinde yaşanan hızlı düşüşün uzak sektörünün ilerlemesine kapı araladığını ifade etti. "Teknoloji geliştirmede ve yüksek teknoloji üretiminde küresel ölçekte iddia sahibi bir ülke olarak ülkemizin uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmasını ve menfaatlerimizi korumayı bir tercihten öte zorunluluk addediyoruz" diyen Kacır, "Bu anlayışla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından ülkemizi adım adım ileriye taşıyoruz" şeklinde konuştu.

"UYDU TEKNOLOJİLERİNDE İLK 11'DEYİZ"

Türkiye'yi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumuna taşıdıklarını vurgulayan Kacır, Türksat 6A'nın geliştirilmesinde yüzde 80 üzerinde yerlilik oranına ulaştıklarının altını çizdi. "Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk" diyen Kacır, "Artık Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11'dedir" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ALANDA İLETİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmayı ve daha geniş bir kapsama alanı sunmayı amaçlayan Türksat 6A, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz ve yüksek kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Televizyon yayıncılığı için de kullanılacak olan uydu, daha fazla kanalın daha geniş bir alanda izlenebilmesine olanak tanıyacak. Türksat 6A geniş bant internet ve veri iletimi hizmetleri sunarak, internet erişimini genişletecek ve hızlandıracak. Uydu ayrıca kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarını karşılayarak acil durumlarda güvenilir iletişim imkanı sunacak.