Video Türkiye ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video

ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video

26.03.2024 | 12:33

ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.

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Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediliyor. ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı. AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.
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