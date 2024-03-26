ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video
ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.
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