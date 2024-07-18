AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den başıboş köpek düzenlemesi hakkında açıklama
Sokak hayvanları düzenlemesi Komisyon’da gergin başladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun konuğu olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Güler, "Ankara’da, Mersin’de çocukları yaralanan uzun süre tedavi gören ve halen tedavisi süren ailelerimizin yakınları da vardı. Onlara karşı yöneltilen çirkin davranışları, hakaretleri ve sözleri kınıyorum. Bunlar hayvansever değil." dedi.
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