CHP ve DEM'li vekillerden provokasyon! Başıboş köpek düzenlemesinin görüşüldüğü komisyonu sabote ettiler

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da tartışmalı başladı. CHP ve DEM'li vekiller yasanın çıkmaması ve anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla komisyonu açık açık sabote ederek, provokasyona girişti. Sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun çarparak ölümüne neden olduğu Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da muhalefet vekillerine tepki gösterdi. İşte detaylar...