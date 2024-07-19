Dünya genelinde yazılım kaynaklı küresel kesinti! Birçok sektörde işlemler durdu! | Video

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Microsoft ile birlikte çalışan CrowdStrike isimli şirketin yaptığı hatalı güncelleme sonrası bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü. Amerikan havayolları şirketleri uçuşları geçici olarak durdururken, İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemine erişim sağlanamıyor.