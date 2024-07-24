Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla ilgili açıklama: En kötüsü geride kaldı... Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşknaı Erdoğan, "Daha önce yaptık yine başaracağız. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. En kötü tabloyu geride bıraktık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları vurguladı: Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye, doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek, inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka başarabilecek bir parti yoktur.
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