Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda; yerel seçim döneminde vatandaşa verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmeyen ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liyakatten bahsediyorlardı, belediyelerde eş-dost geziyor. Otoparkından toplu taşımaya hangi hizmetler sunuluyorsa hepsinde fahiş artışa gittiler. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin." dedi.
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