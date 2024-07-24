Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda; yerel seçim döneminde vatandaşa verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmeyen ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liyakatten bahsediyorlardı, belediyelerde eş-dost geziyor. Otoparkından toplu taşımaya hangi hizmetler sunuluyorsa hepsinde fahiş artışa gittiler. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin." dedi.