Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

08.07.2024 | 17:15

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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