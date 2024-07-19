Dünyayı etkileyen yazılım sorunu! Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav: "Dünyada eninde sonunda dijital kıyamet kopacak" | Video

Dünya genelinde yazılım sorunu yaşanıyor... Kaosa dönüşen yazılım sorunu ne zaman ve nasıl çözülecek? Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.