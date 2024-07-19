Video Dünya Dünyayı etkileyen yazılım sorunu! Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav: "Dünyada eninde sonunda dijital kıyamet kopacak" | Video
Dünyayı etkileyen yazılım sorunu! Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav:

Dünyayı etkileyen yazılım sorunu! Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav: "Dünyada eninde sonunda dijital kıyamet kopacak" | Video

19.07.2024 | 13:12

Dünya genelinde yazılım sorunu yaşanıyor... Kaosa dönüşen yazılım sorunu ne zaman ve nasıl çözülecek? Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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