İsrail’de askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına araç daldı | Video
09.12.2025 | 06:21
İsrail’de zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına aracın dalması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
00:14
02:58
00:44
Beşşar Esad: "Guta'ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar" | Video 08.12.2025 | 11:27
03:26
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video 08.12.2025 | 09:10
00:55
04:37
Benin’deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video 07.12.2025 | 14:49
01:37
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi | Video 07.12.2025 | 10:59
00:38
00:48
01:43
İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video 04.12.2025 | 16:40
01:03
07:00
Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video 04.12.2025 | 13:31
00:19
ABD'de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video 04.12.2025 | 11:22
01:52
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 04.12.2025 | 10:51
10:31
Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video 03.12.2025 | 14:09
01:15
01:44
Putin: "Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız" | Video 03.12.2025 | 09:03
00:51