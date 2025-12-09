Video Dünya İsrail’de askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına araç daldı | Video
İsrail’de askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına araç daldı | Video

09.12.2025 | 06:21

İsrail’de zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına aracın dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Bnei Brak kentinde Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, protesto sırasında ana yolu her iki yönde trafiğe kapattı. Polis, göstericilere müdahale etmedi. Gösterinin ilerleyen saatlerinde bir kişi, aracıyla protestocuların arasına dalarak olay yerinden kaçtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Polis, bir motosiklet sürücüsünün de kalabalığın arasına dalma girişiminde bulunduğunu ve bunun engellendiğini ifade ederek, 37 yaşındaki sürücünün de gözaltına alındığını aktardı.
