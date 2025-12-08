Video Dünya Beşşar Esad: "Guta'ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar" | Video
Beşşar Esad:

Beşşar Esad: "Guta'ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar" | Video

08.12.2025 | 11:27

Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eski danışmanı gazeteci Luna Şibli ile birlikte arabada çekilen bazı görüntüleri Al Arabiya tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Esad'ın katliam yaptığı Guta'dan geçerken "Guta'ya lanet olsun. Katledilmeyi hakediyorlar" dediği görüldü.

