Beşşar Esad: "Guta'ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar" | Video
08.12.2025 | 11:27
Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eski danışmanı gazeteci Luna Şibli ile birlikte arabada çekilen bazı görüntüleri Al Arabiya tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Esad'ın katliam yaptığı Guta'dan geçerken "Guta'ya lanet olsun. Katledilmeyi hakediyorlar" dediği görüldü.
00:44
