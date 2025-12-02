Video Dünya Macron: "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna'dır" | Video
Macron: "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna'dır" | Video

02.12.2025 | 09:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf, uluslararası tanınırlığı olan ve egemen bir devlet olan Ukrayna'dır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Zelenskiy, Paris'teki görüşmede savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereler ile güvenlik garantilerine odaklandığını açıkladı. Fransa ve Ukrayna liderleri, ikili görüşmelerin ardından dün ABD'nin Florida eyaletinde Ukrayna ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmek üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin, "Bu önemli bir bilgilendirmeydi ve ayrıntıları yüz yüze daha detaylı görüşme konusunda mutabık kaldık. Ekiplerimiz, muhtemel ilave temaslar için takvimlerimizi koordine edecek" dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ise, iki tarafın "önemli ilerleme kaydettiğini ancak bazı konular üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini" ifade etti.

AVRUPALI LİDERLERLE UKRAYNA TOPLANTISI
Macron ve Zelenskiy, ayrıca Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve Norveç liderleri, üst düzey Avrupa Birliği (AB) ve NATO yetkilileri ve İngiltere'den bir ulusal güvenlik danışmanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"TOPRAK MESELELERİNİ TARTIŞABİLECEK TEK TARAF, ULUSLARARASI TANINIRLIĞI OLAN VE EGEMEN BİR DEVLET OLAN UKRAYNA'DIR"
İki lider, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ortak basın toplantısında Ukrayna'da savaşın sona ermesine yönelik görüşmelerin Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'nın güvenliği açısından "bir dönüm noktası" teşkil edebileceğini söyledi. ABD'nin Ukrayna'da savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk girişimlerine ilişkin değerlendirmesinde Macron, "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf, uluslararası tanınırlığı olan ve egemen bir devlet olan Ukrayna'dır" dedi.

ABD tarafından teklif edilen planın halen ilk safhalarda olduğunu söyleyen Macron, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine ABD'nin katılımını netleştirmek amacıyla ABD ve Batılı ortaklar arasında kritik görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya yönelik barış planının "ancak Avrupalılar da masadayken" nihai hale getirilebileceğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kesintisiz saldırılarını kınayan Macron, "Biz barış üzerine konuşurken, Rusya öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TOPRAK KONUSU HALEN EN ZOR MESELE"
Zelenskiy ise, toprak konusunun halen "en zor mesele" olduğunu ancak revize edilen barış planının eskisinden daha iyi göründüğünü söyledi. Görüşmelerin dün gerçekleştiğini ve bugün de birkaç oturum yapıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Dolayısıyla süreç henüz tamamlanmış değil. Size açıkça söyleyeyim, toprak meselesi halen en zor mesele konumunda" dedi. Zelenskiy, "Görüşmeler devam ediyor. ABD müzakere ekibi üyeleri, kendi görüşlerini bizimle paylaştı. Bu görüşlerini Rus tarafıyla paylaşacaklar" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY, SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 10'UNCU KEZ FRANSA'YI ZİYARET ETTİ
Zelenskiy'in ziyareti, Rusya'nın 2022'de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Fransa'ya yaptığı 10'uncu ziyaret oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce 17 Kasım'da da Macron ile bir araya gelmiş ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi amacıyla 100 Rafale savaş uçağı da dahil olmak üzere büyük çaplı silah alımlarına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.

