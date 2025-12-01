Video Dünya Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video

Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video

01.12.2025 | 14:46

Gazze Şehri’nin Tel el-Hava mahallesinde yaşayan Yahya Hajij, İsrail askerleri tarafından terk edilmiş bir zırhlı aracı, güneş enerjisiyle çalışan bir telefon şarj istasyonuna dönüştürerek, bölge halkının en temel ihtiyaçlarından birine çözüm sağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın ortasında elektrik kesintilerinin de günlük hayatı zorlaştırdığı Gazze Şeridi'nde Filistinli bir genç, bulduğu sıra dışı çözümle dikkat çekti. Bölgenin merkezindeki Gazze Şehri'nde yaşayan Yahya Hajij, İsrail askerleri tarafından terk edilmiş bir zırhlı aracı, güneş enerjisiyle çalışan bir telefon şarj istasyonuna dönüştürdü.

"HİÇ ELEKTRİK KAYNAĞI YOK VE İNSANLAR GERÇEKTEN ZORLANIYOR"
Gazze'deki insanların elektrik kesintileriyle mücadele ettiğini belirten Hajij, "Bu projeye başlamaya karar verdim, çünkü yaşadığımız her şeyden sonra bir gelir kaynağına ihtiyacım vardı. Projemi başlatacak bir yer aradım ama uygun bir alan yoktu ve kira fiyatları çok yükselmişti. Bulabildiğim tek seçenek, İsrail ordusunun Filistin direnişiyle şiddetli çatışmaların ardından geride bıraktığı bu zırhlı araçtı" dedi. Bir hafta boyunca aracı ve etrafını temizlediğini belirten Yahya Hajij, "Tüm barut ve yağ izlerini çıkardım. Güvenli hale gelir gelmez projeyi başlattım ve şükür ki, topluluktan büyük bir ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

Aracın konumuna ilişkin konuşan Hajij, "Hiç elektrik kaynağı yok ve insanlar gerçekten zorlanıyor, özellikle de telefonlarını ve pillerini şarj etmeleri gerektiği için. Gördüğünüz gibi bölge büyük bir yıkımla çevrili. Araç, bombalanmış bir binanın altında duruyor ve bu ciddi bir risk oluşturuyor. Çatının üzerimize çökmesinden korkuyoruz, ama başka seçeneğimiz yok. Umarım kötü bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Tercihini neden bir çadır yerine askeri araçtan yana kullandığına ilişkin soruya Yahya Hajij, "Bir çadır yerine askerî aracı tercih ettim, çünkü yağmurdan korunma sağlıyor. Çadır, projeyi çalışır halde tutmak için gereken ekipmanı depolamak için uygun olmazdı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı yoğun saldırılarda 70 bin 103 Filistinli hayatını kaybederken, 170 bin 985 Filistinli de yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 03:28
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 01.12.2025 | 14:46
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 07:45
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 01.12.2025 | 08:54
Tayland’daki sel felaketinde can kaybı 162’ye yükseldi | Video 10:43
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 162'ye yükseldi | Video 30.11.2025 | 11:48
Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 05:28
Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 30.11.2025 | 11:48
Sri Lanka’da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 01:07
Sri Lanka'da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 11:47
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 07:43
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 30.11.2025 | 10:34
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 01:27
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 29.11.2025 | 15:54
Rusya’dan Kiev’e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 29.11.2025 | 10:37
ABD’de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 01:25
ABD'de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 27.11.2025 | 00:32
Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 03:19
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 26.11.2025 | 13:58
Hong Kong’da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:44
Hong Kong'da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 14:31
Belçika’da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 03:46
Belçika'da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 26.11.2025 | 13:57
ABD Başkanı Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı | Video 08:30
ABD Başkanı Trump: "Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı" | Video 26.11.2025 | 13:16
Hong Kong’ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 01:08
Hong Kong'ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 26.11.2025 | 11:45
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 03:34
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 26.11.2025 | 10:55
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! Bizi asla yenemezler | Video 03:57
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! "Bizi asla yenemezler" | Video 26.11.2025 | 10:54
Zelenskiy: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı henüz sona ermedi | Video 03:30
Zelenskiy: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" | Video 26.11.2025 | 08:51
Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye’nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video 01:19
Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye'nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video 26.11.2025 | 08:50
Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video 00:34
Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video 26.11.2025 | 08:50
Lavrov: Türkiye’nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz | Video 04:06
Lavrov: "Türkiye'nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz" | Video 25.11.2025 | 16:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY