Video Dünya Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video

Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video

29.11.2025 | 15:54

Dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında 2 gemi saldırıya uğraşmış ve patlamalar meydana gelmişti. Kıyı emniyetimiz ve bakanlık ekipleri 25 kişiyi kurtarmıştı. Yabancı uyruklu tanker gemilerine Ukrayna’nın saldırdığı ortaya çıktı. Ukrayna gemiye saldırı anının görüntülerini paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 01:27
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 29.11.2025 | 15:54
Rusya’dan Kiev’e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 29.11.2025 | 10:37
ABD’de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 01:25
ABD'de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 27.11.2025 | 00:32
Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 03:19
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 26.11.2025 | 13:58
Hong Kong’da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:44
Hong Kong'da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 14:31
Belçika’da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 03:46
Belçika'da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 26.11.2025 | 13:57
ABD Başkanı Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı | Video 08:30
ABD Başkanı Trump: "Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı" | Video 26.11.2025 | 13:16
Hong Kong’ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 01:08
Hong Kong'ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 26.11.2025 | 11:45
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 03:34
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 26.11.2025 | 10:55
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! Bizi asla yenemezler | Video 03:57
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! "Bizi asla yenemezler" | Video 26.11.2025 | 10:54
Zelenskiy: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı henüz sona ermedi | Video 03:30
Zelenskiy: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" | Video 26.11.2025 | 08:51
Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye’nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video 01:19
Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye'nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video 26.11.2025 | 08:50
Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video 00:34
Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video 26.11.2025 | 08:50
Lavrov: Türkiye’nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz | Video 04:06
Lavrov: "Türkiye'nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz" | Video 25.11.2025 | 16:30
İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 127 sivil hayatını kaybetti | Video 04:22
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 127 sivil hayatını kaybetti | Video 25.11.2025 | 14:34
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 00:38
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 25.11.2025 | 13:22
Brezilya’da yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi: 1 ölü | Video 00:40
Brezilya'da yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi: 1 ölü | Video 25.11.2025 | 13:30
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 00:38
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 25.11.2025 | 13:20
Pakistan’dan Afganistan’da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 00:39
Pakistan'dan Afganistan'da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 25.11.2025 | 12:22
Ukrayna ordusu Rusya’yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY