Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video
29.11.2025 | 15:54
Dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında 2 gemi saldırıya uğraşmış ve patlamalar meydana gelmişti. Kıyı emniyetimiz ve bakanlık ekipleri 25 kişiyi kurtarmıştı. Yabancı uyruklu tanker gemilerine Ukrayna’nın saldırdığı ortaya çıktı. Ukrayna gemiye saldırı anının görüntülerini paylaştı.
