Sri Lanka'da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 11:47 Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan Ditwah Kasırgası kasırga nedeniyle en fazla can kaybının Kandy ve Badulla bölgesinde olduğu belirtildi. Açıklamada, 193 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

20 binden fazla evin yıkıldığı ve 108 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, kasırganın ardından ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle ülkenin yaklaşık üçte birinin elektriksiz ve susuz kaldığını duyurdu. Açıklamada Ditwah Kasırgası'nın 373 bin 428 kişiyi etkilediği ve birçok bölgede on binlerce kişinin yerinden olduğu kaydedildi.