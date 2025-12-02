Video Dünya Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220'ye yükseldi | Video
02.12.2025 | 13:08

Güney Asya ülkelerinde şiddetli yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1220'ye yükseldi.

Güney Asya ülkelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 631'e yükseldiği, 2 bin 600 kişinin yaralandığı, 472 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Yüksek riskli bölgelerden 1 milyon kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

"TARİHİ BİR İNSANİ KRİZ"
Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 410'a yükseldiği, 336 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu kaydedildi. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü Sampath Kotuwegoda, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 1.1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle ülkenin "tarihi bir insani krizle" karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kotuwegoda, 25 bölgenin tamamının doğal afetten etkilendiğini, arama-kurtarma ve yardım operasyonlarının devam ettiğini belirtti. Kotuwegoda, "İnsanları yeniden yerleştirmemiz, ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu çok büyük bir görev olacak" dedi. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Japonya gibi komşu ülkelerin acil durum yönetim ekipleri gönderdiğini belirten Kotuwegoda, halkın duyduğu ihtiyaçlara karşılayabilmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 176, Malezya'da ise 3 kişi hayatını kaybederken, Asya ülkelerindeki toplam can kaybı bin 220'ye yükseldi.

