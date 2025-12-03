Video Dünya Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video
Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video

03.12.2025 | 09:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'da barış planını görüşmek üzere bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, arasındaki görüşme başkent Moskova'da başladı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen ABD tarafından hazırlanan barış planı ele alınacak.

Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Putin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video 00:51
Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video 03.12.2025 | 09:03
Güney Asya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220’ye yükseldi | Video 07:21
Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220'ye yükseldi | Video 02.12.2025 | 13:08
Macron: Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna’dır | Video 07:09
Macron: "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna'dır" | Video 02.12.2025 | 09:00
AB Savunma Bakanları, Ukrayna ve savunma hazırlığı gündemleriyle toplandı | Video 05:24
AB Savunma Bakanları, Ukrayna ve savunma hazırlığı gündemleriyle toplandı | Video 01.12.2025 | 15:23
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 03:28
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 01.12.2025 | 14:46
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 07:45
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 01.12.2025 | 08:54
Tayland’daki sel felaketinde can kaybı 162’ye yükseldi | Video 10:43
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 162'ye yükseldi | Video 30.11.2025 | 11:48
Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 05:28
Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 30.11.2025 | 11:48
Sri Lanka’da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 01:07
Sri Lanka'da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 11:47
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 07:43
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 30.11.2025 | 10:34
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 01:27
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 29.11.2025 | 15:54
Rusya’dan Kiev’e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 29.11.2025 | 10:37
ABD’de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 01:25
ABD'de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 27.11.2025 | 00:32
Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 03:19
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 26.11.2025 | 13:58
Hong Kong’da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:44
Hong Kong'da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 14:31
Belçika’da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 03:46
Belçika'da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 26.11.2025 | 13:57
ABD Başkanı Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı | Video 08:30
ABD Başkanı Trump: "Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı" | Video 26.11.2025 | 13:16
Hong Kong’ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 01:08
Hong Kong'ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 26.11.2025 | 11:45
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 03:34
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 26.11.2025 | 10:55
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! Bizi asla yenemezler | Video 03:57
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! "Bizi asla yenemezler" | Video 26.11.2025 | 10:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY