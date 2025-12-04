ABD'de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video
04.12.2025 | 11:22
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gösteri ekibindeki bir F-16C savaş uçağı çöle düştü, pilot uçaktan atlayarak kazadan kurtuldu.
