ABD'de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video

04.12.2025 | 11:22

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gösteri ekibindeki bir F-16C savaş uçağı çöle düştü, pilot uçaktan atlayarak kazadan kurtuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Thunderbird gösteri ekibindeki bir F-16C Fighting Falcon uçağının eğitim görevi sırasında California eyaletindeki Mojave Çölüne düştüğü belirtildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan kurtulduğu, hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
