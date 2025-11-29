Video Dünya Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video

Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video

29.11.2025 | 10:37

Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve İHA'larla 4 gün içinde 2. kez hedef aldı. Patlamalar ve düşen İHA parçaları yangınlara yol açtı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, 6 noktada saldırı düzenlendiğini, apartmanların vurulduğunu belirtti. Tkachenko bir apartmanda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e salı günü düzenlediği saldırılarda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’dan Kiev’e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 29.11.2025 | 10:37
ABD’de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 01:25
ABD'de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 27.11.2025 | 00:32
Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 03:19
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 26.11.2025 | 13:58
Hong Kong’da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:44
Hong Kong'da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 14:31
Belçika’da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 03:46
Belçika'da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 26.11.2025 | 13:57
ABD Başkanı Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı | Video 08:30
ABD Başkanı Trump: "Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı" | Video 26.11.2025 | 13:16
Hong Kong’ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 01:08
Hong Kong'ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 26.11.2025 | 11:45
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 03:34
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı! Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı | Video 26.11.2025 | 10:55
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! Bizi asla yenemezler | Video 03:57
Venezuela lideri Maduro, kılıç çekti! "Bizi asla yenemezler" | Video 26.11.2025 | 10:54
Zelenskiy: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı henüz sona ermedi | Video 03:30
Zelenskiy: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" | Video 26.11.2025 | 08:51
Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye’nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video 01:19
Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye'nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video 26.11.2025 | 08:50
Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video 00:34
Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video 26.11.2025 | 08:50
Lavrov: Türkiye’nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz | Video 04:06
Lavrov: "Türkiye'nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz" | Video 25.11.2025 | 16:30
İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 127 sivil hayatını kaybetti | Video 04:22
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 127 sivil hayatını kaybetti | Video 25.11.2025 | 14:34
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 00:38
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 25.11.2025 | 13:22
Brezilya’da yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi: 1 ölü | Video 00:40
Brezilya'da yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi: 1 ölü | Video 25.11.2025 | 13:30
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 00:38
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 25.11.2025 | 13:20
Pakistan’dan Afganistan’da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 00:39
Pakistan'dan Afganistan'da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video 25.11.2025 | 12:22
Ukrayna ordusu Rusya’yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:04
Ukrayna ordusu Rusya’yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 00:19
Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu: 3 ölü, 16 yaralı | Video 25.11.2025 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY