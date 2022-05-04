Video Spor Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı
Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı

Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı

04.05.2022 | 16:24

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Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı 01:15
Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı 04.05.2022 | 16:24
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları nefes kesmeye devam ediyor. Salı günü oynanan Villarreal - Liverpool rövanş maçını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Liverpool adını finale yazdırdı. Peki Liverpool'un finaldeki rakibi kim olacak? Real Madrid mi Manchester City mi? İlk maçı 4-3 kazanan Manchester City geçen sene ulaştığı finale tekrar ulaşıp daha önce hiç alamadığı kupayı bu kez müzesine götürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını 13 kez kazanan Real Madrid ise güçlü rakibini İspanya'da eleyip bir final daha istiyor. Yılın en keyifli ve en heyecanlı maçlarından birini EXXEN ve TV 8,5 ŞİFRESİZ olarak verecek. TV8,5 CANLI İZLE linkini ve TV 8,5 frekans bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları nefes kesmeye devam ediyor. Salı günü oynanan Villarreal - Liverpool rövanş maçını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Liverpool adını finale yazdırdı. Peki Liverpool'un finaldeki rakibi kim olacak? Real Madrid mi Manchester City mi? İlk maçı 4-3 kazanan Manchester City geçen sene ulaştığı finale tekrar ulaşıp daha önce hiç alamadığı kupayı bu kez müzesine götürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını 13 kez kazanan Real Madrid ise güçlü rakibini İspanya'da eleyip bir final daha istiyor. Yılın en keyifli ve en heyecanlı maçlarından birini EXXEN ve TV 8,5 ŞİFRESİZ olarak verecek. TV8,5 CANLI İZLE linkini ve TV 8,5 frekans bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

TV 8,5 CANLI İZLE | REAL MADRID - MANCHESTER CITY CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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