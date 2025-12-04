Video Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! 100 binden fazla hane elektriksiz kaldı | Video
04.12.2025 | 16:12

Rusya'nın Ukrayna'nın Herson şehri ile Odessa, Donetsk ve Dnipro bölgelerine bu gece düzenlediği hava saldırılarında altyapıda meydana gelen hasar sonucunda 100 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Rusya, Ukrayna'nın altyapı tesislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın Herson şehri ile Odessa, Donetsk ve Dnipro bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi. Ukrayna merkezli enerji şirketi DTEK tarafından yapılan açıklamada, Odessa'da saldırılarda bir enerji tesisinin hedef alındığı ve 51 bin 800 hanenin altyapıda oluşan hasar sonucu yaşanan elektrik kesintilerinden etkilendiği belirtildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Odessa'daki hava saldırılarında 5 kişinin yaralandığını ve konutlarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca saldırıda bir altyapı tesisinde, çok katlı konutlarda ve binada yangın çıktığı, bazı araçların alev aldığı ve itfaiye ekiplerine ait araçların da zarar gördüğü aktarıldı. Dnipro bölgesindeki Nikopol şehrinde ise 1 kişinin yaralandığı, 2 konut ile bazı araçlarda yangın çıktığı ve bir doğalgaz boru hattında hasar oluştuğu açıklandı.

DONETSK'TE 60 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI
Ukrayna Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattındaki Donetsk bölgesindeki saldırılar sonucunda 60 bin, Dnipro'da ise bin 600 hanenin daha elektrik kesintilerinden etkilendiği aktarıldı ancak saldırılara ilişkin bir detay verilmedi. Bakanlık, saldırılardan etkilenen bölgelere yeniden elektrik sağlanması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü ve görevlilerin aralıksız çalıştığını açıkladı.

HERSON'DA 40 BİN 500 HANE ISINAMIYOR
Herson Valisi Oleksandr Prokudin, Rusya'nın Herson'a yönelik saldırısında bir ısı ve enerji santralinin zarar gördüğünü, tesisteki faaliyetlerin durdurulduğunu ve 40 bin 500 hanenin ısınma hizmetlerinden mahrum kaldığını bildirdi. Prokudin, "Şehir sakinlerinin ısınma ihtiyacını karşılayan bu sivil tesiste ciddi hasar oluştu. Tesisteki binalar ve teçhizat zarar gördü" ifadelerini kullandı.

