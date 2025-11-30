Video Dünya Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video
30.11.2025 | 10:34

Kırgızistan’da erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi yerel saat ile 08.00’de başladı.

Kırgızistan'da halk milletvekilleri seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkenin 90 sandalyeli parlamentosu için oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'de başladı. Çoğunluk sistemine göre yapılan seçimde, kayıtlı 4 milyon 287 bin 222 seçmen, 100'ü yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 592 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işleminin saat 20.00'ye kadar süreceği seçimlerde, ilk kez uzaktan oy kullanma sistemi uygulanıyor. Seçmenler, geçici olarak bulundukları büyük pazarlar, alışveriş merkezleri, sağlık kurumları, madenler ve diğer uzak ve ulaşılması zor yerlerde kurulan 27 sandıkta önceden başvuru yapmadan oy kullanabilecek.

Seçimi toplam 788 uluslararası gözlemci izlerken, bunun 680'i 11 uluslararası örgüt ve parlamenter oluşumları temsil ediyor. Gözlemciler arasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de bulunuyor.

SEÇİMDE 460 ADAY YARIŞIYOR
Seçimlerde adayların büyük kısmını bağımsız adaylar oluşturuyor. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonuna göre, seçimlerde 9'u "Intımak" siyasi parti adayı, 454'ü bağımsız aday olmak üzere toplam 460 aday yarışıyor. Yüzde 59'u erkeklerden, yüzde 41'i de kadınlardan oluşan adaylar arasında eski milletvekilleri, eski devlet memurları, iş insanları ve diğer vatandaşlar bulunuyor.

Ülke genelinde oluşturulan 30 seçim bölgesinin her birinden üç milletvekili, toplamda da 90 milletvekili seçilecek. Her seçim bölgesinden en fazla oy alan 3 aday parlamentoya girme hakkı kazanacak.

