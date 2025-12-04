Video Dünya Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video

Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video

04.12.2025 | 10:51

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının ardından 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi. Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken, yayalar ve taşıtlar oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu. Sel ve heyelanlarda can kaybı ise 770'e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Endonezya şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketten en fazla etkilenen bölge olan Sumatra adasında facianın eşiğinden dönüldü. Üzerinde çok sayıda yaya ve taşıt bulunan 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi. Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken, yolda ilerleyen yayalar ve taşıtlar oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu.

SEL VE TOPRAK KAYMALARINDA ÖLÜ SAYISI 770'YE ÇIKTI
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Sumatra'daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 770'e yükseldiği, 463 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 01:52
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 04.12.2025 | 10:51
Japonya’da robottan Türkiye’ye lokumlu selam | Video 10:31
Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video 03.12.2025 | 14:09
Netanyahu: Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz | Video 01:15
Netanyahu: "Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" | Video 03.12.2025 | 09:03
Putin: Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız | Video 01:44
Putin: "Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız" | Video 03.12.2025 | 09:03
Putin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video 00:51
Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video 03.12.2025 | 09:03
Güney Asya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220’ye yükseldi | Video 07:21
Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220'ye yükseldi | Video 02.12.2025 | 13:08
Macron: Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna’dır | Video 07:09
Macron: "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna'dır" | Video 02.12.2025 | 09:00
AB Savunma Bakanları, Ukrayna ve savunma hazırlığı gündemleriyle toplandı | Video 05:24
AB Savunma Bakanları, Ukrayna ve savunma hazırlığı gündemleriyle toplandı | Video 01.12.2025 | 15:23
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 03:28
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 01.12.2025 | 14:46
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 07:45
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 01.12.2025 | 08:54
Tayland’daki sel felaketinde can kaybı 162’ye yükseldi | Video 10:43
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 162'ye yükseldi | Video 30.11.2025 | 11:48
Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 05:28
Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 30.11.2025 | 11:48
Sri Lanka’da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 01:07
Sri Lanka'da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 11:47
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 07:43
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 30.11.2025 | 10:34
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 01:27
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 29.11.2025 | 15:54
Rusya’dan Kiev’e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 29.11.2025 | 10:37
ABD’de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 01:25
ABD'de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı! 27.11.2025 | 00:32
Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 03:19
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı | Video 26.11.2025 | 13:58
Hong Kong’da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:44
Hong Kong'da 31 katlı gökdelendeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 14:31
Belçika’da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 03:46
Belçika'da grevin üçüncü gününde hayat durdu | Video 26.11.2025 | 13:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY