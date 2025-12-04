İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video

04.12.2025 | 16:40

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahruna'da bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bir yaralanma veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgiye erişilmedi.