İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video

04.12.2025 | 16:40

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahruna'da bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bir yaralanma veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgiye erişilmedi.

