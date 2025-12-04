İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video
04.12.2025 | 16:40
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahruna'da bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bir yaralanma veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgiye erişilmedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video 04.12.2025 | 16:40
01:03
07:00
Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video 04.12.2025 | 13:31
00:19
ABD'de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video 04.12.2025 | 11:22
01:52
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 04.12.2025 | 10:51
10:31
Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video 03.12.2025 | 14:09
01:15
01:44
Putin: "Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız" | Video 03.12.2025 | 09:03
00:51
07:21
07:09
Macron: "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna'dır" | Video 02.12.2025 | 09:00
05:24
03:28
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 01.12.2025 | 14:46
07:45
10:43
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 162'ye yükseldi | Video 30.11.2025 | 11:48
05:28
01:07
Sri Lanka'da sel ve toprak kayması! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 11:47
07:43
Kırgızistan’da halk erken parlamento seçimleri için sandık başında | Video 30.11.2025 | 10:34
01:27
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı | Video 29.11.2025 | 15:54
00:14
Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 29.11.2025 | 10:37