Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video

04.12.2025 | 13:31

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Ülkelerimiz, dengeli bir ekonomik idari sistemin temellerini atma konusunda rol sahibi olmalı. Tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek her istikrarsızlık sorunuyla mücadele etmeli ve bunun yanı sıra bir güven ortamı oluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine dün akşam saatlerinde Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Macron, havalimanında Çinli yetkililer tarafından askeri törenle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı, temaslarının ikinci gününde ise Fransız iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Fransız Cumhurbaşkanı, görüşme öncesinde Xi tarafından gösterişli bir askeri törenle karşılandı. Macron, görüşmede taraflar arasındaki işbirliğine ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, Çin'e savaşı sonlandırmaya yönelik çabaları artırma çağrısında bulundu. Macron, "Fransa ve Çin arasındaki diyalog artık geçmişte olduğundan daha da hayati bir halde. İlişkilerimiz için jeolojik istikrar, ekonomik dengelemeler ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı olumlu bir üçlü gündem sunuyorum. Ayrıca, dünya genelinde barış ve istikrar için de birlik olmaya devam etmeliyiz. Çatışmalar sadece Avrupa'nın güvenliği için risk oluşturmakla kalmamakla birlikte, hukuk temelli uluslararası düzen için de tehlike arz etmektedir. Birlikte çalışabilme kabiliyetimiz bu konuda belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı. Görüşmede taraflar arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğine ilişkin başlıklar ele alındı ve temaslar kapsamında iki ülke arasında karşılıklı yatırımlar, nükleer enerji, tarım, gıda, eğitim, nüfus politikaları ve ekoloji gibi çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin 12 belge imzalandı.

"ÜLKELERİMİZ DENGELİ BİR EKONOMİK İDARİ SİSTEMİN TEMELİNİ ATMALI"
Liderler görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın Çin ile ikili ilişkilerine büyük önem verdiğini ve taraflar arasındaki kapsamlı stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi hedeflediğini bildiren Macron, "Ülkelerimiz, diğer ortaklarla birlikte, 'güçlü olanların hayatta kaldığı' bir sistemin aksine daha adil ve sıkı kurallara sahip dengeli bir ekonomik idari sistemin temellerini atma konusunda rol sahibi olmalı. Tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek her istikrarsızlık sorunuyla mücadele etmeli ve bunun yanı sıra bir güven ortamı oluşturmak zorundayız" dedi.

ÇİN'DEN FİLİSTİN'E 100 MİLYON DOLAR YARDIM
Çin Devlet Başkanı, temaslar kapsamında iki tarafın da karşılıklı siyasi güveni artırma, pratik iş birliğini genişletme, halklar ve kültürler arasında etkileşimi teşvik etme ve küresel yönetim alanında reform ile iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmesinde mutabakata vardığını bildirdi. Çinli lider ayrıca, İsrail'in işgali sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz durumunun hafifletilmesine ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanmasına yönelik çabalar doğrultusunda Filistin'e 100 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanacağını bildirdi. Xi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) ikili ilişkilerine de değinerek, ortaklık ilişkilerinin sürdürülmesi ve açık bir tutum ile işbirliğinin güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Xi, her iki tarafın da fırsatları değerlendirmesi ve işbirliğinin kapsamını genişletmesi gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı, ülkesinin ve Fransa'nın havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi; yeşil ekonomi, dijital ekonomi, yapay zeka, biyoeczacılık ve yeni enerji kaynakları konusunda ise potansiyel işbirliğine ilişkin çalışmalara başlaması gerektiğini bildirdi. Xi, Çin'in Gazze Şeridi'nde ve Ukrayna'da barışı teşvik etmekte kararlı olduğunu belirterek, "Çevredeki dış etkenler ne kadar değişirse değişsin, ülkelerimiz her zaman büyük güçlerin bağımsız ve stratejik vizyonunu sergilemelidir. Çin barışa yönelik bütün çabaları destekliyor, tarafların diyalog ve müzakereler doğrultusunda herkes tarafından kabul edilebilecek adil ve kalıcı bir barış anlaşmasına varmasını umuyor" ifadelerini kullandı.

