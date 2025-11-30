Endonezya’daki sel felaketinde afetzedeler ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekledi | Video 30.11.2025 | 11:48 Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarına ilişkin Endonezya’daki arama-kurtarma çalışmalarının ortaya çıkan yeni görüntülerinde ağaçlara tutunarak kurtarılmayı bekleyen afetzedelerin kurtarılma anları kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarının vurduğu Endonezya'da arama-kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) görevlisi Reza Andesta, Kuzey Sumatra, Güney Sumatra ve Aceh bölgelerinde şimdiye kadar 303 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetlere ilişkin yürütülen çalışmaları görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde, afetin neden olduğu yıkım ve bölge halkının yaşadığı zor anlar gözler önüne serildi. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle akıntıya kapılmamak için bir ağaca tırmanarak kurtarılmayı bekleyen bir kişinin ekipler tarafından kurtarma botuna alınması, ayrıca tüm gücüyle bir ağaca tutunan başka bir afetzedenin kurtarılma anı da kaydedildi. Sel nedeniyle sular altında kalan bir evdeki kişilerin yaşadıkları güçlükler ve kurtarma ekipleriyle aralarında geçen diyalog da görüntülerde yer aldı. BASARNAS ekiplerinin bölgede ulaşılan cenazeleri özel torbalara yerleştirerek çevredeki hastanelere sevk ettiği anlar da kayıtlara yansıdı.

GÜNEY ASYA'DAKİ AFETLERDE CAN KAYBI 620'YE ULAŞTI

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan son açıklamada, afetlerdeki can kaybının 303'e yükseldiği, 279 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirilmişti. Kuzey Sumatra'da 166 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin kaybolduğu aktarılmış; Batı Sumatra'da 90 can kaybı ve 85 kayıp olduğu, Aceh şehrinde ise 47 ölüm ve 51 kişinin hala kayıp olduğu ifade edilmişti.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 153'e yükseldiği, 191 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtilmişti.

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, ülkenin güneyindeki sellerde ölenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini aktarmıştı. Komşu ülke Malezya'da ise 2 kişi hayatını kaybetmişti. Son verilerle birlikte Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 620'ye ulaştı.