Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" | Video 08.12.2025 | 09:10 ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi hedefleyen barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini belirterek, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasında bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center Onur Ödülleri törenine varışı sırasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde bundan sonraki adım ne olacak?" sorusuna yanıt veren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dahil olmak üzere taraflar ile görüşmeleri sürdürdüklerini hatırlattı. Buna rağmen Zelenskiy'nin hazırlanan barış planı taslağına yeterince ilgi göstermediğini ima eden Trump, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu birkaç saat öncesine kadar böyleydi" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın barış istediğini düşündüğünü, ancak Ukrayna lideri Zelenskiy'nin buna istekli görünmediğini aktaran Trump, Zelenskiy'nin barış planı taslağını okumadığı iddiasını yineleyerek, "Henüz okumadı" dedi.

ZELENSKİY, BARIŞIN RUSYA'YA BAĞLI OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın onurlu bir barışı hak ettiğini belirterek, "Barışın olup olmayacağı tamamen Rusya'ya, Rusya'ya yönelik ortak baskımıza ve ABD, Avrupa ve diğer tüm ortaklarımızın sağlam müzakere pozisyonlarına bağlı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "terör eylemleri" olarak niteleyen Zelenskiy, Moskova yönetiminin tüm bu eylemlerden ve savaşın kendisinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

ZELENSKİY, ABD İLE YAPILAN SON MÜZAKERELERİN KOLAY GEÇMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Zelenskiy, ABD ile yapılan son müzakerelerle ilgili ise, "Amerikalı temsilciler Ukrayna'nın temel tutumunu biliyor. Görüşme yapıcıydı, ancak kolay değildi" değerlendirmesini yapmıştı. Trump'ın Ukrayna yönetimini eleştiren yorumlarının Zelenskiy'nin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.