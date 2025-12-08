Video Dünya Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video

Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video

08.12.2025 | 09:10

Suriye’de binlerce kişi Beşar Esad rejiminin düşüşünün birinci yıl dönümünde meydanlara akın ederek kutlama yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşüşünün üzerinden 1 yıl geçti. Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümünü kutlamak için bulundukları kentlerdeki meydanlara akın etti. Başkent Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Emevi Meydanı'na akın eden kadın, çocuk, genç ve yaşlı binlerce Suriyeli, gün boyu süren etkinliklere katıldı. Kutlamaların güvenli bir ortamda geçmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, meydana çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Kutlamalar kapsamında havai fişekler atılırken, katılımcılar çalınan şarkılar eşliğinde dans etti. Suriye bayraklarının dalgalandığı meydanda tam bir şölen yaşandı.

ESAD REJİMİNİN ÇÖKÜŞÜ
Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş, 13 yıl sonra Esad rejiminin düşürülmesi ile sona ermişti. Muhalifler, İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırılarının artmasının ardından Esad rejimine karşı 27 Kasım 2024'de operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar, 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçirmiş, aynı gün İdlib genelinde de kontrol sağlamıştı. İlerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almış, Suriye ordusu şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler kilit noktaları ele geçirirken, 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi 12 günde çökmüştü. Esad'ın ailesiyle Rusya'ya kaçmasının ardından muhalif liderlerden Ahmed Eş-Şara, ülkenin yeni devlet başkanı olmuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video 03:26
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video 08.12.2025 | 09:10
Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı | Video 00:55
Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" | Video 08.12.2025 | 09:10
Benin’deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video 04:37
Benin’deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video 07.12.2025 | 14:49
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi | Video 01:37
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi | Video 07.12.2025 | 10:59
İngiltere’de evsizlik sorununa dikkat çekmek için kraliyet tacına muhallebi fırlatıldı | Video 00:38
İngiltere'de evsizlik sorununa dikkat çekmek için kraliyet tacına muhallebi fırlatıldı | Video 07.12.2025 | 09:06
Endonezya’da ağlara takılan balina köpekbalığı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı | Video 00:48
Endonezya'da ağlara takılan balina köpekbalığı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı | Video 05.12.2025 | 09:26
İsrail Lübnan’da bir binayı hedef aldı | Video 01:43
İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video 04.12.2025 | 16:40
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA’lı saldırı! 100 binden fazla hane elektriksiz kaldı | Video 01:03
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! 100 binden fazla hane elektriksiz kaldı | Video 04.12.2025 | 16:12
Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video 07:00
Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video 04.12.2025 | 13:31
ABD’de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video 00:19
ABD'de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video 04.12.2025 | 11:22
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 01:52
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 04.12.2025 | 10:51
Japonya’da robottan Türkiye’ye lokumlu selam | Video 10:31
Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video 03.12.2025 | 14:09
Netanyahu: Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz | Video 01:15
Netanyahu: "Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" | Video 03.12.2025 | 09:03
Putin: Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız | Video 01:44
Putin: "Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız" | Video 03.12.2025 | 09:03
Putin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video 00:51
Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi | Video 03.12.2025 | 09:03
Güney Asya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220’ye yükseldi | Video 07:21
Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1220'ye yükseldi | Video 02.12.2025 | 13:08
Macron: Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna’dır | Video 07:09
Macron: "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf Ukrayna'dır" | Video 02.12.2025 | 09:00
AB Savunma Bakanları, Ukrayna ve savunma hazırlığı gündemleriyle toplandı | Video 05:24
AB Savunma Bakanları, Ukrayna ve savunma hazırlığı gündemleriyle toplandı | Video 01.12.2025 | 15:23
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 03:28
Filistinli genç, İsrail zırhlı aracını şarj istasyonuna çevirdi | Video 01.12.2025 | 14:46
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 07:45
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı | Video 01.12.2025 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY