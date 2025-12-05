Endonezya'da ağlara takılan balina köpekbalığı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı | Video 05.12.2025 | 09:26 Belgesel çekimleri için Endonezya'da bulunan Veteriner Hekim Doğanay Vural balıkçı ağlarına yakalanan dev bir balina köpekbalığını ağları bıçağı ile keserek uzun uğraşlar sonunda kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Belgesel çekimi için Endonezya'da bulunan Veteriner Hekim Doğanay Vural ve arkadaşları teknede balık yakalarken, ağlara bir balina köpekbalığı takıldı. Veteriner Hekim Vural, balıkçı ağlarına yakalanan balina köpekbalığını kurtarmak için ağları bıçakla kesmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu balina köpekbalığı ağlardan kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.