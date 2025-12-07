Video Yaşam Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video
07.12.2025 | 11:12

İstanbul Zeytinburnu'nda bir taksici evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan kayıplara karışırken, taksicinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan kayıplara karışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

