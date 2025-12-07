Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki…
07.12.2025 | 23:39
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar ekrana kilitledi. Yarışmaya katılan yarışmacı Mustafa Keşoğlu, 300 bin TL’lik o soruda ne karar verdi? İşte Milyoner’de geceye damga vuran o performans!
