Video Yaşam Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video

Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video

07.12.2025 | 09:06

Eyüpsultan’da sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak sebebiyle görüşün ve tutuşun azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı. Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 02:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 07.12.2025 | 09:06
Çekmeköy’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 01:29
Çekmeköy'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 07.12.2025 | 09:05
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 01:24
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 07.12.2025 | 09:05
Kaza yapan alkollü sürücü, Gazeteci çekerse üflemem diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 02:01
Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 07.12.2025 | 09:05
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:10
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:51
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
Avcılar’da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 01:27
Avcılar'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 06.12.2025 | 16:10
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 02:05
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 06.12.2025 | 15:12
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40
Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video 00:17
Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video 06.12.2025 | 14:25
Gaziantep’te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:42
Gaziantep'te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:32
Adana’ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video 06:57
Adana'ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video 06.12.2025 | 12:30
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
SON DAKİKA: Osmaniye’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video 00:17
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video 06.12.2025 | 10:50
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video 02:48
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 10:31
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Emlakçı, 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu öldürdü! | Video 01:14
Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Emlakçı, 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu öldürdü! | Video 06.12.2025 | 10:21
Fatih’te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video 00:28
Fatih'te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video 06.12.2025 | 10:21
Hatay’da vahşet! Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! | Video 01:04
Hatay'da vahşet! Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! | Video 06.12.2025 | 09:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY