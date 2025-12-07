Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video
07.12.2025 | 11:12
Esenyurt’ta bir binanın sakinleri ile esnaf arasında yaşanan park yer kavgasında bıçaklar konuştu. Taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, bir şahıs ise bıçak çekti. Yaşanan kavga polisin gelmesiyle son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 07.12.2025 | 11:12
01:39
Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 07.12.2025 | 11:12
02:24
00:53
02:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 07.12.2025 | 09:06
01:29
Çekmeköy'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 07.12.2025 | 09:05
01:24
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 07.12.2025 | 09:05
02:01
00:10
00:51
01:27
Avcılar'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 06.12.2025 | 16:10
02:05
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 06.12.2025 | 15:12
02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40
00:17
00:42
06:57
00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
00:17