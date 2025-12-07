Video Yaşam Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video
07.12.2025 | 09:40

Kağıthane’de dürümcüye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, olaydan sonra Levent’e doğru kaçmaya başlayan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.E.K.’nin (17) polise verdiği ilk ifadede, dükkan sahibinin oğlu olan M.T ile kavga ettiğini, M.T.’nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını, bu sebeple dürümcüye saldırı düzenlediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.E.K. tutuklanırken, M.E.K.’nin evinin çevresinde keşif yapıldığı ve evinin kurşunlandığı anların kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı. Bu saldırıdan sonra M.E.K.’nin evden çıkarak M.T.’nin babasına ait dürümcüye ateş açtığı öğrenildi.

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli Levent istikametine doğru kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI
Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü. M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.'nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Diğer yandan M.T.'nin, M.E.K.'nin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evinnin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişiden biri cep telefonuyla kayıt alıyor. Ardından da motosikletlinin saldırganın yanına geldiği kendisine bez verdiği ve ayrıldıkları görülüyor. Elindeki bezle tabancayı gizlediği görülen saldırgan, binanın girişine ateş açıp olay yerinden uzaklaşıyor.

SALDIRIDAN SONRA EVDEN ÇIKMIŞ
Bir diğer cep telefonu görüntüsünde ise M.T.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anlar görülüyor. Bu saldırının hemen ardından evden çıkan M.E.K.'nin M.T.'nin babasına ait dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

