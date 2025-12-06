Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video
06.12.2025 | 15:12
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bisikletli gencin karşı şeride geçip otomobile çarpmamak için su giderine savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Bisikletli genç yaralı olarak kurtuldu.
Savrulmanın etkisiyle yaralanan Turgut Bican E. 112 tarafından sevk edildiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ve polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerini sürdürürken, olay anının Hakan Erdoğan'ın aracındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 06.12.2025 | 15:12
02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40
00:17
00:42
06:57
00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
00:17
02:48
03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
01:14
00:28
01:04
02:02
06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17
01:07
00:45
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 05.12.2025 | 15:57
01:42
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 05.12.2025 | 15:35