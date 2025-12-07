Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video
07.12.2025 | 10:59
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Şahıslar 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.
