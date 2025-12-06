Video Yaşam Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video

Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video

06.12.2025 | 14:40

Afyonkarahisar'da bir şahsın şiddet uyguladığı için evinden ayrılarak kardeşinin yanına sığınan karısına tekme, yumruk ve sopayla şiddet uyguladığı anlar saniye saniye güvenli kameralarına yansırken, vicdansız kocanın yerde yatan karısının kafasına tekme attığı anlar ise görenlerin içini sızlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olayda, iddiaya göre G.K., isimli şahsın karısı C.K., geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk ederek aynı köyde yaşayan kardeşinin evine sığındı. Bunu öfkelenen G.K., karısının kaldığı kız kardeşinin evine gitti. Bir süre karısıyla tartışan G.K., ardından karısını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı. Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darp etmeye devam etti. Yaşanan arbede de yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti. Bu esnada G.K.'nın "hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldıkları ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40
Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video 00:17
Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video 06.12.2025 | 14:25
Gaziantep’te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:42
Gaziantep'te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:32
Adana’ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video 06:57
Adana'ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video 06.12.2025 | 12:30
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
SON DAKİKA: Osmaniye’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video 00:17
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video 06.12.2025 | 10:50
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video 02:48
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 10:31
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Emlakçı, 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu öldürdü! | Video 01:14
Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Emlakçı, 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu öldürdü! | Video 06.12.2025 | 10:21
Fatih’te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video 00:28
Fatih'te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video 06.12.2025 | 10:21
Hatay’da vahşet! Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! | Video 01:04
Hatay'da vahşet! Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! | Video 06.12.2025 | 09:48
Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama | Video 02:02
Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama | Video 06.12.2025 | 09:46
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
Tuzla’da fabrika yangını 05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçti | Video 01:07
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçti | Video 05.12.2025 | 16:43
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 00:45
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 05.12.2025 | 15:57
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 01:42
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 05.12.2025 | 15:35
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 01:19
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 05.12.2025 | 14:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY