Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video
06.12.2025 | 14:40
Afyonkarahisar'da bir şahsın şiddet uyguladığı için evinden ayrılarak kardeşinin yanına sığınan karısına tekme, yumruk ve sopayla şiddet uyguladığı anlar saniye saniye güvenli kameralarına yansırken, vicdansız kocanın yerde yatan karısının kafasına tekme attığı anlar ise görenlerin içini sızlattı.
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldıkları ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.
