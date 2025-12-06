Video Yaşam Fatih'te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video
06.12.2025 | 10:21

Fatih'te motosikletli sürücü, annesinin elini bırakıp yola koşan kız çocuğuna çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, bir anda yola doğru koştu. O sırada sokaktaki diğer araçları sollayarak hızla ilerleyen motosikletli sürücü çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet sürücüsü ise duraksamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçtiği sırada annesinin elini bırakarak koşmaya başlayan kız çocuğuna hızla gelen motosikletlinin çarparak kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

