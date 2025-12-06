Gaziantep'te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video
06.12.2025 | 12:32
Gaziantep'te masaj salonuna gelen müşterileri, çalışan kadınları taciz iddiasıyla şantaj ve silahla tehdit ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 100 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
00:17
02:48
03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
01:14
01:04
02:02
06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17
01:07
00:45
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 05.12.2025 | 15:57
01:42
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 05.12.2025 | 15:35
01:19
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 05.12.2025 | 14:32
00:31
00:39
Edirne’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 05.12.2025 | 13:31
01:41
Diyarbakır’da damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü | Video 05.12.2025 | 12:09