Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video
06.12.2025 | 14:25
İstanbul Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla iş yerini kurşunlama olayına karışan şüpheli Bayrampaşa’da yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yakalanarak gözaltına alınan şüpheli ve silahı temin eden şahıs sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler K.A.S., ve M.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
