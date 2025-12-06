Adana'ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video
06.12.2025 | 12:30
Amerika'da yaşayan Afrikalı öğretmen, Adanalı damat ile Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünle evlendi ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.
"MESAFE ENGEL OLMADI"
Düğün sonrasında konuşan damat Halil İbrahim Topal, "2021'de Afrika'daydım, 2020'de gitmiştim. O üniversiteyi bitirip ailesini ziyarete gelmişti. Restoranda karşılaştık ve tanıştık. Bir hafta sonra Rama Amerika'ya döndü, ben ise Türkiye'ye dönüp askere gittim. Görüşmeyi hiç bırakmadık. O da sağ olsun asker yolu bekledi. Tatilde Türkiye'ye geldi, tanıştık. Feke'yi, yaylayı gezdik. Aileler tanıştı, geçen yıl nişan yaptık. Bu yaz da düğünümüzü gerçekleştirdik. Herkes çok destek oldu, hiç yabancılık hissettirmediler" dedi.
"ÇOK İYİ KALPLİ MİSAFİRPERVER İNSANLAR"
Afrikalı gelin Rama Rana Diallo, Türk düğün geleneklerinden en çok kına yakılırken testi kırma ve ayakkabı altına isim yazılmasına şaşırdığını söyledi. Diallo, Adana'nın Kozan ilçesinin Afrika'dan sıcak olduğunu da ifade ederek "Gine doğumluyum, New York'ta yaşıyorum. Tüm kültürlerin birleştiği bir düğün oldu. Ailelerimiz hediyelerle destek oldu, çok duygulandım. Adana'ya gelince insanların çok sıcak olduğunu gördüm. New York'ta havaalanına giderken Adana'ya gittiğimi söyleyince bir taksici bana 'Güneşe ateş edilen yere mi gidiyorsun?' demişti, duyunca şaşırmıştım. Gelince önyargım kırıldı. Çok iyi kalpli misafirperver insanlar. Burası Afrika'dan bile daha sıcak. Burada olmaktan mutluyum. Kozan mı sıcak ? Afrika derseniz ? Afrika'da yaşamayı tercih ederim burası yazın çok sıcak "diye konuştu.
Damadın kuzenin eşi Büşra Beydilli, "Çok mutlu bir düğündü, çok sıcakkanlılardı, herkes bir araya geldi" derken eşi İlyas Beydilli ise "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir düğün oldu" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
06:57
00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
00:17
02:48
03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
01:14
01:04
02:02
06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17
01:07
00:45
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 05.12.2025 | 15:57
01:42
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 05.12.2025 | 15:35
01:19
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 05.12.2025 | 14:32
00:31
00:39
Edirne’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 05.12.2025 | 13:31