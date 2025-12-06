Video Yaşam Adana'ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video
06.12.2025 | 12:30

Amerika'da yaşayan Afrikalı öğretmen, Adanalı damat ile Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünle evlendi ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çiftin aşk hikâyesi 2021 yılında Afrika kent merkezinde bir öğle arasında restoranda başlayan tanışmayla başladı. Tanıştıktan bir hafta sonra Amerika'ya dönen Rama Diallo ile iş için Afrika'da bulunan Halil İbrahim Topal 4 yıl boyunca iletişimi sürdürdü. Adana'nın Feke ilçesinde doğan yurt dışında bir firmada tasarım işiyle uğraşan Topal (34), öğretmen Rama Lana Diallo ile Kozan ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi. İlkokul öğretmeni olan Afrikalı gelin, Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde kınası yakılarak şehrin kültürünü birebir yaşadı. Düğüne, gelinin dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 20 kişilik ailesi, kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı. Afrika ezgileri ile Adana havalarının bir araya geldiği düğünde gelin ve damadın aileleri "Erik Dalı" oynayınca sahnede unutulmaz görüntüler oluştu. Gelin Diallo'nun kuşağını kuzeni Salif Kante bağladı, teyzesi Oumau Bah ise gelin ve damadı karşılayarak renkli anlara imza attı.

"MESAFE ENGEL OLMADI"
Düğün sonrasında konuşan damat Halil İbrahim Topal, "2021'de Afrika'daydım, 2020'de gitmiştim. O üniversiteyi bitirip ailesini ziyarete gelmişti. Restoranda karşılaştık ve tanıştık. Bir hafta sonra Rama Amerika'ya döndü, ben ise Türkiye'ye dönüp askere gittim. Görüşmeyi hiç bırakmadık. O da sağ olsun asker yolu bekledi. Tatilde Türkiye'ye geldi, tanıştık. Feke'yi, yaylayı gezdik. Aileler tanıştı, geçen yıl nişan yaptık. Bu yaz da düğünümüzü gerçekleştirdik. Herkes çok destek oldu, hiç yabancılık hissettirmediler" dedi.

"ÇOK İYİ KALPLİ MİSAFİRPERVER İNSANLAR"
Afrikalı gelin Rama Rana Diallo, Türk düğün geleneklerinden en çok kına yakılırken testi kırma ve ayakkabı altına isim yazılmasına şaşırdığını söyledi. Diallo, Adana'nın Kozan ilçesinin Afrika'dan sıcak olduğunu da ifade ederek "Gine doğumluyum, New York'ta yaşıyorum. Tüm kültürlerin birleştiği bir düğün oldu. Ailelerimiz hediyelerle destek oldu, çok duygulandım. Adana'ya gelince insanların çok sıcak olduğunu gördüm. New York'ta havaalanına giderken Adana'ya gittiğimi söyleyince bir taksici bana 'Güneşe ateş edilen yere mi gidiyorsun?' demişti, duyunca şaşırmıştım. Gelince önyargım kırıldı. Çok iyi kalpli misafirperver insanlar. Burası Afrika'dan bile daha sıcak. Burada olmaktan mutluyum. Kozan mı sıcak ? Afrika derseniz ? Afrika'da yaşamayı tercih ederim burası yazın çok sıcak "diye konuştu.

Damadın kuzenin eşi Büşra Beydilli, "Çok mutlu bir düğündü, çok sıcakkanlılardı, herkes bir araya geldi" derken eşi İlyas Beydilli ise "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir düğün oldu" ifadelerini kullandı.
