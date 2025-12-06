SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı!
06.12.2025 | 17:40
SON DAKİKA… İstanbul’daki Cevizlibağ metrobüs durağında korku dolu anlar yaşandı. Durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir genç kız, aniden bayıldı. Yola düşen genç kıza metrobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız hayat mücadelesi veriyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
01:27
Avcılar'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 06.12.2025 | 16:10
02:05
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 06.12.2025 | 15:12
02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40
00:17
00:42
06:57
00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
00:17
02:48
03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
01:14
00:28
01:04
02:02
06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17