Video Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı!
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı!

SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı!

06.12.2025 | 17:40

SON DAKİKA… İstanbul’daki Cevizlibağ metrobüs durağında korku dolu anlar yaşandı. Durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir genç kız, aniden bayıldı. Yola düşen genç kıza metrobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız hayat mücadelesi veriyor.

