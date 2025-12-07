Video Yaşam Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video
Kaza yapan alkollü sürücü,

Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video

07.12.2025 | 09:05

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ekipler tarafından alkolmetre üfletilmek istenen sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkarırken, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da engel olmaya çalıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı Doktor Sami İpek Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Y.B. yönetimindeki, 06 ADZ 744 plakalı otomobille E.T. yönetimindeki 38 T 0338 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü E.T. ile otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istenen Y.B. haber için olay yerine gelen gazetecinin görüntü alması halinde alkolmetreyi üflemeyeceğini söyleyerek, ekiplere zorluk çıkardı. Y.B. kendisini görüntüleyen gazeteciye temasta bulunarak, engel olmaya çalıştı. Ekipler tarafından güçlükle ikna edilen Y.B. 1.42 promil alkollü çıktı. Y.B.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan otomobil ve ticari taksi çekiciyle kaldırıldı. Arkadaşları yaralanan taksiciler tepki gösterdi

Öte yandan kazada yaralanan Y.B.'nin beraber çalıştığı arkadaşları olay yerine geldi. Kazayla alakalı konuşan taksi şoförleri, arkadaşlarının gece saatlerinde ekmeğini kazanmak için çalıştığını söyleyerek, alkollü şekilde araç başına geçen bir sürücü yüzünden arkadaşlarının yaralandığını ifade ederek, tepki gösterdi. Taksiciler kimsenin alkol alarak, direksiyon başına geçmemesi gerektiğini dile getirdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza yapan alkollü sürücü, Gazeteci çekerse üflemem diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 02:01
Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 07.12.2025 | 09:05
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:10
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:51
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
Avcılar’da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 01:27
Avcılar'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 06.12.2025 | 16:10
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 02:05
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 06.12.2025 | 15:12
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40
Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video 00:17
Beylikdüzü’nde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili şüpheliler yakalandı | Video 06.12.2025 | 14:25
Gaziantep’te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:42
Gaziantep'te mesaj salonuna şantaj ve silahla tehdit operasyonu: 3 şahıs tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:32
Adana’ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video 06:57
Adana'ya Afrikalı gelin: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı | Video 06.12.2025 | 12:30
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 00:55
Ankara’da eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı | Video 06.12.2025 | 12:00
SON DAKİKA: Osmaniye’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 04:45
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 7 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 11:23
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video 00:17
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada | Video 06.12.2025 | 10:50
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video 02:48
Osmaniye’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2025 | 10:31
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:48
Ankara’da otomobil tırın altına girdi! 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 06.12.2025 | 10:22
Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Emlakçı, 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu öldürdü! | Video 01:14
Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Emlakçı, 10 bin liralık komisyon için husumetlisinin oğlunu öldürdü! | Video 06.12.2025 | 10:21
Fatih’te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video 00:28
Fatih'te yolun karşısına geçen çocuğa motosiklet çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada | Video 06.12.2025 | 10:21
Hatay’da vahşet! Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! | Video 01:04
Hatay'da vahşet! Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü; kayıp ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! | Video 06.12.2025 | 09:48
Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama | Video 02:02
Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama | Video 06.12.2025 | 09:46
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06:45
Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 06.12.2025 | 09:46
Tuzla’da fabrika yangını 05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY