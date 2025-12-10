ABD'de uçak, seyir halindeki araca çarptı! O anlar kamerada | Video
10.12.2025 | 12:18
ABD'nin Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir halindeki bir araca çarparken, olayda 57 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.
Olay yerine müdahale eden ekipler, kaza alanını temizlemeye çalışmaları sırasında otoyolun birden fazla şeridini her iki yönde de kapattı. Yetkililer, pilotun acil iniş yaptığını aktarırken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
