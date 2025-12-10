Irak’ın kuzeyinde sel! Kurtarılmaya çalışılan kişinin sel sularına kapıldığı anlar kamerada | Video 10.12.2025 | 08:53 Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla kurtarılmaya çalışılanlardan biri sel sularına kapıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Süleymaniye'de birçok ev ve araç zarar gördü. IKBY Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinde meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, sel felaketinin bölgede ciddi maddi hasara yol açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar devrilmesi, diğerini ise boğulma sonucu öldüğü kaydedildi.

SEL SULARINA KAPILANLAR OLDU

Selde mahsur kalan bir kişi kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına kapıldı. Mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla kurtarılmaya çalışılanlardan biri suyun şiddeti ile dengesini kaybederek düştü ve sel sularına kapıldı. Suya kapılan kişinin akıbeti bilinmiyor.