Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü | Video 10.12.2025 | 10:40 Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı bir binada yerel saatle 21.20'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alevler yaklaşık 40 dakikada söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.