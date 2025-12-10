Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü | Video
10.12.2025 | 10:40
Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü | Video 10.12.2025 | 10:40
01:20
04:55
KKTC'de şiddetli yağışlar sele yol açtı | Video 09.12.2025 | 15:15
01:34
İspanya'da doğal havuza şiddetli dalga vurdu: 4 ölü | Video 09.12.2025 | 14:33
01:37
Endonezya'da 7 katlı ofiste yangın: 20 ölü | Video 09.12.2025 | 14:20
03:55
Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 11'e yükseldi | Video 09.12.2025 | 13:17
01:32
00:20
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video 09.12.2025 | 10:26
03:36
01:00
00:14
02:58
00:44
Beşşar Esad: "Guta'ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar" | Video 08.12.2025 | 11:27
03:26
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video 08.12.2025 | 09:10
00:55
04:37
Benin’deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video 07.12.2025 | 14:49
01:37
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi | Video 07.12.2025 | 10:59
00:38
00:48
01:43
İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video 04.12.2025 | 16:40