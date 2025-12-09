Video Dünya İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video

09.12.2025 | 10:26

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi medyası, İsrail jetlerinin Safi Dağı, Jbaa kasabası, Zefta Vadisi ve Azza ile Rumin Arki arasındaki bölgeyi hedef aldığını, çok sayıda evde hasar meydana geldiğini aktardı. Can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in Kasım ayında yayınladığı rapora göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Lübnan'da çocuklar da dahil olmak üzere en az 127 sivil hayatını kaybetti. BM yetkilileri, saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiği konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerini bombalaması ve Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen üst düzey komutanı Haytham Ali Tabatabaien'yi öldürmesiyle gerilim daha da tırmandı. Hizbullah lideri Naim Kasım, Tabtabai'nin öldürülmesine misilleme için zaman belirleyeceklerini duyurarak, "Lübnan-İsrail arasında bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullanmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı | Video 00:20
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video 09.12.2025 | 10:26
Trump, ısrarla tekne saldırısını soran gazeteciye sert tepki gösterdi | Video 03:36
Trump, ısrarla tekne saldırısını soran gazeteciye sert tepki gösterdi | Video 09.12.2025 | 06:21
İsrail’de askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına araç daldı | Video 01:00
İsrail’de askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına araç daldı | Video 09.12.2025 | 06:21
Zelenskiy: Londra’daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var | Video 00:14
Zelenskiy: "Londra'daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var" | Video 09.12.2025 | 06:19
Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünü Emevi Meydanı’nda kutladı | Video 02:58
Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünü Emevi Meydanı’nda kutladı | Video 09.12.2025 | 06:21
Beşşar Esad: Guta’ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar | Video 00:44
Beşşar Esad: "Guta'ya lanet olsun! Katledilmeyi hakediyorlar" | Video 08.12.2025 | 11:27
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video 03:26
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı | Video 08.12.2025 | 09:10
Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı | Video 00:55
Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" | Video 08.12.2025 | 09:10
Benin’deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video 04:37
Benin’deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video 07.12.2025 | 14:49
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi | Video 01:37
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi | Video 07.12.2025 | 10:59
İngiltere’de evsizlik sorununa dikkat çekmek için kraliyet tacına muhallebi fırlatıldı | Video 00:38
İngiltere'de evsizlik sorununa dikkat çekmek için kraliyet tacına muhallebi fırlatıldı | Video 07.12.2025 | 09:06
Endonezya’da ağlara takılan balina köpekbalığı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı | Video 00:48
Endonezya'da ağlara takılan balina köpekbalığı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı | Video 05.12.2025 | 09:26
İsrail Lübnan’da bir binayı hedef aldı | Video 01:43
İsrail Lübnan'da bir binayı hedef aldı | Video 04.12.2025 | 16:40
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA’lı saldırı! 100 binden fazla hane elektriksiz kaldı | Video 01:03
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! 100 binden fazla hane elektriksiz kaldı | Video 04.12.2025 | 16:12
Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video 07:00
Macron, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi | Video 04.12.2025 | 13:31
ABD’de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video 00:19
ABD'de F-16C savaş uçağı böyle düştü | Video 04.12.2025 | 11:22
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 01:52
Endonezya’da 4 şeritli yolun çöktüğü anlar kamerada | Video 04.12.2025 | 10:51
Japonya’da robottan Türkiye’ye lokumlu selam | Video 10:31
Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video 03.12.2025 | 14:09
Netanyahu: Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz | Video 01:15
Netanyahu: "Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" | Video 03.12.2025 | 09:03
Putin: Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız | Video 01:44
Putin: "Avrupa bize savaş başlatırsa, biz hazırız" | Video 03.12.2025 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY