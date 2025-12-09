İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video
09.12.2025 | 10:26
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi medyası, İsrail jetlerinin Safi Dağı, Jbaa kasabası, Zefta Vadisi ve Azza ile Rumin Arki arasındaki bölgeyi hedef aldığını, çok sayıda evde hasar meydana geldiğini aktardı. Can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı | Video 09.12.2025 | 10:26
