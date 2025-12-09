Trump, ısrarla tekne saldırısını soran gazeteciye sert tepki gösterdi | Video 09.12.2025 | 06:21 ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye gerçekleştirilen saldırıya ait görüntüleri tamamen yayınlama kararının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e ait olduğunu belirterek, "Hagseth incelendiğini söyledi, o neye karar verirse benim için uygundur" dedi. Konuyla ilgili ısrarlı bir soruya sinirlenen Trump, gazeteciye "Buradaki en sinir bozucu muhabir sensin. Sen gerçekten sinir bozucu ve berbat birisin" sözleriyle tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir yuvarlak masa toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere gerçekleştirdiği bir saldırıya ait görüntülerin tamamının kamuoyuna açıklanabileceğini söylediği hatırlatılan Trump, "Savunma Bakanı Hegset ise inceleme altında olduğunu ifade etti. Ona videonun tamamını yayınlama talimatı verecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Savunma Bakanı Pete Hegseth ne derse benim için uygun. Şu anda incelendiğini söyledi. O neye karar verirse benim için uygundur" ifadelerini kullandı. ABD'nin hedef aldığı her teknenin, uyuşturucu nedeniyle ölebilecek 25 bin Amerikalının hayatını kurtardığını aktaran Trump, "Bahsedilen tekne, uyuşturucuyla yüklü bir tekneydi. Videoyu gördüm. Tekneyi tekrar yüzebilir hâle getirmek için çevirmeye çalışıyorlardı. Biz bunun olmasını istemedik çünkü o tekne diğerleri gibi uyuşturucuyla doluydu. Deniz yoluyla gelen uyuşturucuyu yüzde 92 ya da 94 oranında düşürdük ve kalan yüzde 6'nın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. İnsanlar artık uyuşturucuyla dolu tekneleri sürmeyi pek sevmiyor gibi. Ama düşünün: Vurduğumuz her tekne, ortalama 25 bin Amerikalının hayatını kurtarıyor" şeklinde konuştu.

"BERBAT BİRİSİN, SENİNLE HEP AYNI ŞEY OLUYOR"

Gazetecinin bu saldırıya dair görüntülerin tamamının yayınlayıp yayınlanmayacağı yönündeki soruda ısrar etmesi üzerine sinirlenen Trump, "Buradaki en sinir bozucu muhabir sensin. Sen gerçekten sinir bozucu ve berbat birisin. Seninle hep aynı şey oluyor. Sana söyledim. 'Pete Hehseth ne yapmak istiyorsa benim için uygundur' dedim" sözleriyle tepki gösterdi.

TRUMP MUHABİRİ HAZIRLIKSIZ OLMAKLA SUÇLADI

Emekli olacağını ya da yeniden aday olmayacağını açıklayan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilere ilişkin bir soruya da tepki gösteren Trump, aynı durumda olan Demokratların da bulunduğunu hatırlattı. Muhabire, "Peki, neden onları söylemiyorsun? Kaç Demokratın emekli olacağını biliyor musun?" diye soran Trump, "Nasıl sadece Cumhuriyetçileri biliyorsun da Demokratları bilmiyorsun? Çünkü hazırlıksızsın. Demokratları da bilmen gerekirdi. Tamamen hazırlıksızsın" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI BİTİRME ÇABAMIZ İNSANİ ZEMİNDE"

Bir soru üzerine ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine de değinen Trump, tek istedikleri şeyin savaşı bitirmek olduğunu vurguladı. Çatışmalarda 37 bini sadece geçen ay olmak üzere binlerce askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, "Bildiğiniz gibi, artık NATO'ya ekipmanları tam fiyat üzerinden satıyoruz ve NATO bu ekipmanları alıp muhtemelen Ukrayna'ya veriyor. Başkalarına da verebilirler ama ağırlıklı olarak Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna ile ekipmanın, füzelerin ve benzeri unsurların dağıtımı konusunda birlikte çalışıyorlar. Biz para harcamıyoruz. Yaptığımız şey, insani bir zeminde zaman harcamak" diye konuştu. Kendisinin o dönem başkan olması durumunda savaşın hiç yaşanmayacağı iddiasını yineleyen Trump, "Seçim hileli olmasaydı ve ben başkan olsaydım bu savaş asla çıkmazdı" dedi.

TRUMP, AB'NİN X'E VERDİĞİ CEZAYI DEĞERLENDİRDİ: "ELON BENDEN YARDIM İSTEMEDİ, ZOR BİR DURUM"

Trump, Avrupa Birliği'nin Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformuna verdiği 120 milyon euro tutarındaki ceza hakkında ise, "Elon bu konuda benden yardım istemek için aramadı. Ama bu zor bir durum" yorumunu yaptı. Söz konusu cezayı doğru bulmadığını ve detaylı değerlendirmeyi konuyla ilgili rapor aldıktan sonra yapacağını söyleyen Trump, "Avrupa çok dikkatli olmalı. Birçok şey yapıyorlar ancak biz Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz. Avrupa bazı kötü yönlere doğru gidiyor. Bu, insanlar için çok kötü. Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz. Gerçekten çok kötü yönlere gidiyorlar. Bu önemli bir konu" diye konuştu.