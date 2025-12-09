Video Dünya KKTC'de şiddetli yağışlar sele yol açtı | Video
09.12.2025 | 15:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, özellikle gece boyu şiddetini artırarak birçok bölgede sele yol açtı. Aşırı yağışlar nedeniyle dereler taşarken, su baskınına uğrayan evler ve sular altında kalan araçlarda hasar meydana geldi. Yağışlara bağlı olarak bazı yollar trafiğe kapanırken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi koordinesinde devletin tüm birimleri teyakkuza geçti.

KKTC Başbakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının gece 02.00'den itibaren şiddetlendiği vurgulanarak, "Afet ve Acil Durum Komitesi tüm ihbarları anlık olarak değerlendirmeye başlamış ve Komite gece boyunca birden fazla kez toplanarak kapsamlı durum değerlendirmesi yapmıştır. Devletimizin tüm kurumları sahada hazırdır ve gelişmeleri kesintisiz şekilde takip etmektedir. Risklerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız şekilde sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık, meteorolojik verilere dayanarak vatandaşları yarına karşı da uyardı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın daha yoğun yağış beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz hazırlıklıdır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar sahadaki görevlerini kesintisiz olarak yürütmektedir" denildi.

Vatandaşların yetkili makamların uyarılarını dikkate alması ve can güvenliğini riske atacak davranışlardan uzak durmasının istendiği açıklamada, "Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi olarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, gerekli tüm tedbirlerin devlet kurumları tarafından kararlılıkla alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

KKTC'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin yarın (10.12.2025) için yaptığı şiddetli yağış uyarısını dikkate alarak, ilk ve orta dereceli okullarda idari tatil kararı alındığını duyurdu.

