İran, Bahreyn'de yakıt tanklarını vurdu | Video
12.03.2026 | 11:48
İran ordusunun Bahreyn'deki bir tesiste bulunan yakıt tanklarını hedef alması sonucu yangın çıktı.
