İran, Bahreyn'de yakıt tanklarını vurdu | Video 12.03.2026 | 11:48 İran ordusunun Bahreyn'deki bir tesiste bulunan yakıt tanklarını hedef alması sonucu yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran, Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Muharrak Valiliği'ndeki bir tesiste bulunan yakıt tanklarına gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından tesiste yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.